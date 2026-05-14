Passaporto alle Poste servizio attivo in 69 uffici della provincia di Sondrio
Da oggi è possibile richiedere o rinnovare il passaporto presso 69 uffici postali nella provincia di Sondrio, senza dover visitare la Questura. Il servizio è stato attivato in modo da semplificare le operazioni per i cittadini, offrendo una soluzione alternativa all’appuntamento tradizionale presso gli uffici di polizia. La novità riguarda esclusivamente le procedure legate al rilascio del documento di identità e si inserisce in un piano di potenziamento dei servizi postali nella zona.
Richiedere o rinnovare il passaporto senza doversi recare in Questura a Sondrio ora sarà possibile in 69 uffici postali della provincia. La novità è stata presentata oggi, giovedì 14 maggio, nell’ufficio postale Polis di Cosio Valtellino, alla presenza del sindaco Giorgio De Giobbi. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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