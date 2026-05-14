Passaporto alle Poste servizio attivo in 69 uffici della provincia di Sondrio

Da oggi è possibile richiedere o rinnovare il passaporto presso 69 uffici postali nella provincia di Sondrio, senza dover visitare la Questura. Il servizio è stato attivato in modo da semplificare le operazioni per i cittadini, offrendo una soluzione alternativa all’appuntamento tradizionale presso gli uffici di polizia. La novità riguarda esclusivamente le procedure legate al rilascio del documento di identità e si inserisce in un piano di potenziamento dei servizi postali nella zona.

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