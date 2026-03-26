Da oggi, in trentuno uffici postali della provincia di Pisa, è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. La nuova modalità permette ai cittadini di accesso al servizio senza recarsi in altri uffici o presso le questure. La lista degli uffici coinvolti comprende diverse zone della provincia, garantendo una copertura più ampia per gli utenti.

Il servizio presentato a Cucigliana punta ad andare incontro alle esigenze dei cittadini. Possibilità di spedizione del passaporto anche a domicilio In trentuno uffici postali della provincia di Pisa è da oggi possibile richiedere e rinnovare il passaporto. All’evento di presentazione, tenutosi stamattina nell’ufficio postale di via Orsini 22 a Cucigliana nel comune di Vicopisano, hanno preso parte il sindaco Matteo Ferrucci e alcuni rappresentanti di Poste Italiane. Il servizio rientra nel progetto Polis, l’iniziativa di Poste Italiane che punta a sostenere la coesione economica, sociale e territoriale e il superamento del digital divide in circa 7mila comuni con meno di 15mila abitanti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Il passaporto si richiede alle Poste: servizio attivo in 31 uffici della provincia

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Ampliamento del servizio di richiesta e rinnovo

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