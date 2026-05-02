Da oggi è possibile richiedere il passaporto in circa 7.500 uffici postali distribuiti su tutto il territorio nazionale. Per completare la procedura allo sportello, è necessario presentare alcuni documenti specifici, anche se l’elenco dettagliato non è stato ancora comunicato. Le categorie di cittadini escluse dal servizio sono state specificate, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli. La novità riguarda anche i requisiti richiesti per accedere all’assistenza presso gli uffici postali.

? Cosa scoprirai Quali documenti servono per non sbagliare la pratica allo sportello?. Chi sono le categorie di cittadini esclusi dal servizio postale?. Quanto costa esattamente il passaporto con la consegna a domicilio?. Come si ottiene il documento in pochi giorni per urgenza?.? In Breve Costo totale 130,40 euro o 139,93 euro con spedizione domiciliare inclusa.. Tempi medi di ricezione di circa sei settimane dopo la domanda.. Esclusi dal servizio cittadini AIRE, titolari di doppio passaporto e minori in affido.. Progetto Polis nato a Bologna nel marzo 2024 con 222.000 servizi gestiti.. Oltre 7.500 uffici postali su tutto il territorio nazionale sono ora pronti per gestire il rilascio e il rinnovo del passaporto elettronico, estendendo il servizio oltre la sperimentazione bolognese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Passaporto alle Poste: il servizio arriva in 7.500 uffici su tutto il Paese

Ampliamento del servizio di richiesta e rinnovo

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