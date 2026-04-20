Musiala è tedesco ma non capisce la domanda nella festa del Bayern | Cos'è un Meisterschafts-Fazit?

Durante la festa per il titolo della Bundesliga del Bayern, il centrocampista tedesco è stato intervistato dai microfoni della televisione. In quella occasione, ha risposto a una domanda in tedesco, ma ha mostrato di non comprendere appieno il significato di una frase riguardante un “bilancio della stagione”. La domanda era: “Cos’è un Meisterschafts-Fazit?” e Musiala si è dimostrato confuso nel rispondere.