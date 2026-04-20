Musiala è tedesco ma non capisce la domanda nella festa del Bayern | Cos'è un Meisterschafts-Fazit?
Durante la festa per il titolo della Bundesliga del Bayern, il centrocampista tedesco è stato intervistato dai microfoni della televisione. In quella occasione, ha risposto a una domanda in tedesco, ma ha mostrato di non comprendere appieno il significato di una frase riguardante un “bilancio della stagione”. La domanda era: “Cos’è un Meisterschafts-Fazit?” e Musiala si è dimostrato confuso nel rispondere.
Jamal Musiala si è presentato ai microfoni della TV, durante la festa per il titolo della Bundesliga del Bayern. Il calciatore rispondendo a una domanda non ha compreso un'espressione usata dal giornalista che lo intervistava.🔗 Leggi su Fanpage.it
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