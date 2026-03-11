Il Centro Anfossi per disabili trasloca è scontro tra famiglie e Comune | Stanno sfrattando i nostri figli

Il Centro Anfossi per disabili, un punto di riferimento per molte famiglie, sarà trasferito altrove e chiuderà dopo l'estate. Le mamme coinvolte nel ricorso al Tar hanno denunciato che questa decisione rappresenta uno sfratto per i loro figli. La vicenda ha scatenato un acceso scontro tra le famiglie e le autorità comunali, che si sono confrontate pubblicamente.

Il Centro diurno disabili (Cdd) di via Anfossi chiuderà dopo l'estate. Dopo aver fatto ricorso al Tar, due mamme hanno denunciato a Fanpage.it l'accaduto, parlando di una "scelta senza confronto che penalizza i disabili gravi". Il centro (grande quasi 900 metri quadrati a cui si aggiunge un grande giardino) è stato pensato per chi ha una disabilità del 100% e rappresenta... Il Comune di Milano dopo l'estate chiuderà il Centro diurno disabili (Cdd) di via Anfossi, struttura d'eccellenza per persone con gravi disabilità. I piani del Comune per il Centro Diurno Disabili (CDD) di via Anfossi saranno discussi dalla Commissione comunale Welfare e Salute. A chiedere una seduta dedicata al tema è stato Marco Fumagalli.