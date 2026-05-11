Pianezza bus CP1 devia il percorso | blocchi per la Fiera di San Pancrazio
A Pianezza, il bus CP1 ha deviato il percorso a causa dei blocchi per la Fiera di San Pancrazio. Oggi alcune fermate specifiche subiranno modifiche temporanee, influenzando il tragitto abituale del servizio. Il percorso dei mezzi verso via Musinè sarà interessato da variazioni, con le fermate coinvolte che potrebbero essere temporaneamente sospese o spostate. La modifica si protrarrà fino a cessata esigenza.
? Domande chiave Quali fermate specifiche subiranno il cambio di traiettoria oggi?. Come cambierà il percorso dei bus verso via Musinè?. Dove sono state posizionate le paline per evitare disagi?. Quando tornerà la circolazione normale lungo via San Gillio?.? In Breve Deviazione via San Gillio e via San Pancrazio per raggiungere via Musinè.. Direzione via De Amicis verso Collegno invariata per tutta la giornata.. Ripristino normale della viabilità previsto dopo le ore 21.00 di oggi.. Consultare paline provvisorie per evitare rallentamenti in via San Gillio.. La linea CP1 subisce oggi, lunedì 11 maggio 2026, una variazione di percorso per permettere lo svolgimento della Fiera di San Pancrazio a Pianezza.🔗 Leggi su Ameve.eu
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