Collesalvetti | A Parrana San Martino riapre dopo 7 mesi la strada provinciale | concluso l' intervento da 208mila euro

Dopo circa sette mesi di lavori, giovedì 14 maggio alle 12, la strada provinciale 6 a Parrana San Martino sarà riaperta al traffico. L’intervento, per un importo di 208 mila euro, si è concluso e permette di ripristinare la circolazione lungo questa arteria. La riapertura segna la fine dei lavori iniziati a settembre dello scorso anno, che hanno interessato il tratto tra le frazioni di Collesalvetti.

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