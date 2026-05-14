Collesalvetti | A Parrana San Martino riapre dopo 7 mesi la strada provinciale | concluso l' intervento da 208mila euro
Dopo circa sette mesi di lavori, giovedì 14 maggio alle 12, la strada provinciale 6 a Parrana San Martino sarà riaperta al traffico. L’intervento, per un importo di 208 mila euro, si è concluso e permette di ripristinare la circolazione lungo questa arteria. La riapertura segna la fine dei lavori iniziati a settembre dello scorso anno, che hanno interessato il tratto tra le frazioni di Collesalvetti.
Dopo circa 7 mesi, a partire dalle 12 di giovedì 14 maggio, riaprirà al traffico la strada provinciale 6 Parrana San Martino. Era stata chiusa il 1 ottobre del 2025 a seguito di ordinanza della provincia di Livorno, un provvedimento scaturito per questioni di sicurezza, dati i problemi rilevati.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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