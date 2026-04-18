Corteo pro Gaza a Torino | due ordinanze del prefetto vietata la vendita di bottiglie e lattine e divieto di portare con sé materiale per camuffarsi

A Torino si svolge un corteo a sostegno di Gaza, previsto per oggi. Il prefetto ha emesso due ordinanze che vietano la vendita di bottiglie e lattine lungo il percorso e proibiscono di portare con sé materiali utili a camuffarsi. Queste misure sono state adottate in vista della manifestazione promossa dall’associazione locale. La decisione mira a regolare il percorso e prevenire eventuali problemi durante la manifestazione.

Il prefetto di Torino, Donato Cafagna, ha adottato due ordinanze per la manifestazione promossa dal sodalizio Torino per Gaza in programma oggi, sabato 18 aprile 2026. Il corteo interesserà alcune strade del centro cittadino e il quartiere Vanchiglia con partenza prevista alle ore 16 da piazza.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Torino. al corteo pro Aska vietate lattine, maschere e caschi. Ecco il piano di sicurezza della prefetturaDefinito il percorso della manifestazione annunciata per domani a Torino per protestare contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Fiorentina Inter, divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia: trasferta vietata ai nerazzurridi Redazione Inter News 24Fiorentina Inter, divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia: vietata la trasferta ai tifosi nerazzurri... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Niente bottiglie, fumogeni e volti coperti: ecco le regole per il corteo pro-Gaza di sabato 18; A Roma una manifestazione per i bambini di Gaza: memoria e richiesta di pace; Corteo pro Gaza: due ordinanze del prefetto, vietata la vendita di bottiglie e lattine e divieto di portare con sé materiale per camuffarsi; Torino, corteo pro Palestina: oltre 400 in centro. Corteo pro Gaza a Torino: due ordinanze del prefetto, vietata la vendita di bottiglie e lattine e divieto di portare con sé materiale per camuffarsiIl prefetto di Torino, Donato Cafagna, ha adottato due ordinanze per la manifestazione promossa dal sodalizio Torino per Gaza in programma oggi, sabato 18 aprile 2026. Il corteo interesserà alcune str ... torinotoday.it Corteo per Gaza, vietata la vendita da asporto delle bottiglieScatta il divieto di vendita per l'asporto di bevande in bottiglia per le strade del centro cittadino e del quartiere Vanchiglia per il corteo di domani promossa da Torino per Gaza. La norma è contenu ... rainews.it La decisione del prefetto Cafagna. Non consentita anche la vendita e la detenzione di bottiglie in vetro e lattine nelle strade del centro e di Vanchiglia interessate dal corteo facebook Sciopero della sanità privata che privata non è, fanno notare i dipendenti in corteo: "è una sanità finanziata dal pubblico che da 8 anni non rinnova i contratti" x.com