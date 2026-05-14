Parma al setaccio | un arresto 5 denunce e due patenti ritirate

Nei giorni recenti, i Carabinieri della Compagnia di Parma insieme ai funzionari del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno condotto controlli approfonditi sul territorio. Durante le operazioni sono stati eseguiti un arresto, cinque persone sono state denunciate e due patenti di guida sono state ritirate. Le attività mirano a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e a monitorare il rispetto delle norme di legge in diverse aree della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Parma, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno intensificato l'attività di presidio del territorio per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini. Nel corso delle ultime serate è stato dispiegato un articolato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pasqua, controlli nel Sannio: un arresto, denunce e patenti ritirateTempo di lettura: 3 minutiNell’ambito dei servizi straordinari disposti in occasione delle festività pasquali, i militari della Compagnia Carabinieri... Colleferro. Weekend del 25 Aprile, controlli straordinari dei Carabinieri. Un arresto, denunce e patenti ritirateCronache Cittadine COLLEFERRO – Proseguono senza soluzione di continuità i servizi straordinari di controllo del territorio eseguiti dai Carabinieri... Argomenti più discussi: Dopo la morte del cane Rocco, l'Unità cinofila antiveleno passa al setaccio il parco Falcone Borsellino; Open Var, Tommasi spegne le polemiche su Parma-Roma e Lecce-Juventus: giusto il rigore per i giallorossi; Il mistero della mamma scomparsa con i figli: dai movimenti bancari ai tabulati telefonici. La procura: Li cerchiamo vivi; Le nuove indagini sulla banda della Uno Bianca, caccia alla verità: impronte da riesaminare e filmati al setaccio con l'AI. Arresti e denunce per guida in stato d’ebbrezza, porto d’armi e droga; sequestri e sanzioni a un ristorante per carenze di sicurezzaArresti e denunce per guida in stato d’ebbrezza, porto d’armi e droga; sequestri e sanzioni a un ristorante per carenze di sicurezza ... gazzettadiparma.it