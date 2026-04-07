Durante le festività pasquali, i militari della Compagnia Carabinieri di Benevento hanno messo in atto controlli straordinari nel Sannio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica. Nei due giorni di attività, sono stati effettuati numerosi posti di blocco, con un arresto, diverse denunce e il ritiro di numerose patenti di guida. L’intervento ha coinvolto un ampio servizio di controllo del territorio volto a prevenire comportamenti illeciti.

Tempo di lettura: 3 minuti Nell’ambito dei servizi straordinari disposti in occasione delle festività pasquali, i militari della Compagnia Carabinieri di Benevento hanno svolto un articolato servizio coordinato di controllo del territorio nei giorni 5 e 6 aprile 2026. Nel corso delle attività sono stati controllati complessivamente 137 veicoli e 175 persone, con l’elevazione di numerose contravvenzioni al Codice della Strada. Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, sono state inoltre ritirate quattro patenti di guida e due carte di circolazione. Nel medesimo contesto operativo, i militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pasqua, controlli nel Sannio: un arresto, denunce e patenti ritirate

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