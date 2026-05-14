Parlato l’uomo e il mister | La mia Napoli Gullit e la Ovest Spal ora concludiamo l’opera

Carmine Parlato ha preso in mano la guida della squadra in una fase complicata della stagione. Sotto la sua gestione, la squadra si è avvicinata alla prima posizione in classifica e ora si trova impegnata nella fase finale dei playoff per ottenere la promozione in Serie D. Parlato ha espresso l’intenzione di portare avanti il lavoro iniziato, con un focus sulla conclusione dell’obiettivo prefissato.

Carmine Parlato ha dato la scossa alla Spal nel momento più difficile della stagione, trascinandola a un passo dal primo posto e ora nella lunga corsa playoff per un posto in D. È conosciuto al grande pubblico per essere il tecnico delle cinque promozioni in C, ma l’uomo che ha risvegliato dal torpore il popolo biancazzurro è anche tante altre cose e la sua storia merita di essere conosciuta. "Sono di Napoli, cresciuto nelle strade di Secondigliano, un quartiere che purtroppo viene spesso associato a fatti di cronaca poco piacevoli – ricorda il mister –. Me ne sono andato a 13 anni per rincorrere il sogno di giocare a pallone, ma quella è sempre stata casa mia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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