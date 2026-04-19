Da oltre cinquant’anni, Patty Pravo e il Festival di musica si sono intrecciati in un rapporto duraturo. La cantante ha partecipato a numerose edizioni dell’evento, contribuendo con le sue esibizioni a definire il panorama musicale italiano. La collaborazione tra l’artista e il festival si è evoluta nel tempo, portando a momenti memorabili sia sul palco che fuori. La sua presenza è rimasta costante nel corso degli anni, rappresentando un punto di riferimento nel settore.

È un legame stretto, iniziato nei primi anni Settanta, quello tra Patty Pravo e il Festival di Sanremo, dall’esordio nel 1970 con ‘La spada nel cuore’, in coppia con Little Tony, alla più recente edizione della manifestazione, dove ha portato sul palco ‘Opera’, canzone scritta da uno dei più originali autori della nuova musica italiana, Giovanni Caccamo. Un omaggio alla propria unicità, alla diversità di ognuno, al bisogno di imporsi nei confronti dell’omologazione dilagante. Il brano dà il titolo al suo nuovo album e al tour, che arriva domani al Teatro EuropAuditorium (Piazza Costituzione, 4, alle 21) Signora Pravo, ’Opera’ è un disco collettivo, frutto della collaborazione con tanti nomi della canzone d’autore italiana.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ora la mia vita è un’Opera d’arte"

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Ora la mia vita è un’Opera d’arteHo voluto con me grandi artisti, molto diversi tra loro, da Caccamo a Francesco Bianconi a Pierpaolo Capovilla, per costruire insieme proprio un’opera che mi rappresentasse, narrata da punti di vista ... ilrestodelcarlino.it

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