Ieri il Consiglio di Stato ha esaminato il ricorso presentato dall'Agenzia del Demanio contro la sentenza del Tar Puglia, che aveva annullato la gara per il Parco della Giustizia a Bari. L'udienza si è svolta in un clima di attenta discussione, senza ulteriori sviluppi al momento. La decisione sulla validità del procedimento di assegnazione sarà comunicata in seguito.

È stato discusso ieri in udienza al Consiglio di Stato il ricorso da parte dell’Agenzia del Demanio contro la sentenza del Tar Puglia che aveva, di fatto, annullato l’affidamento della gara per il Parco della Giustizia di Bari. Durante l’udienza c’è stata la discussione nel merito della causa. I giudici hanno però deciso di trattenere la causa in decisione, e la sentenza sarà quindi depositata nei tempi previsti dalla legge. Quella di ieri è l’ennesima tappa dell’accidentato percorso che dovrebbe portare alla realizzazione del Parco della Giustizia sui terreni un tempo occupati dalle ex casermette. Un progetto importante e atteso dalla... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Bari, ricorso contro la gara per il Parco della Giustizia: udienza al Consiglio di Stato

