Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso degli ambientalisti contro il progetto del Parco della Giustizia di Bari, che prevede la riqualificazione delle ex caserme militari di Milano e Capozzi nel quartiere Carrassi. Il progetto è stato finanziato con circa 400 milioni di euro dal Ministero della Giustizia. La decisione conferma la legittimità dell'intervento.

Il progetto del Parco della Giustizia di Bari nelle ex caserme militari dismesse Milano e Capozzi, nel quartiere Carrassi, finanziato con circa 400 milioni di euro dal Ministero della Giustizia e in corso di realizzazione da parte dell'Agenzia del Demanio, è legittimo. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, che ha respinto l'appello proposto dal Comitato di scopo 'Per un parco verde di quartiere alle ex Casermette: Capozzi e Milano', da alcuni residenti e dall'associazione ambientalista 'Fare Verde' contro la precedente pronuncia del Tar Puglia, contestando che quell'area era destinata a 'verde di quartiere' e che il progetto costituirebbe un danno ambientale oltre che una violazione urbanistica. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Il progetto del Parco della Giustizia di Bari è legittimo. Il Consiglio di Stato respinge il ricorso degli ambientalisti

Articoli correlati

Bari, ricorso contro la gara per il Parco della Giustizia: udienza al Consiglio di StatoÈ stato discusso ieri in udienza al Consiglio di Stato il ricorso da parte dell’Agenzia del Demanio contro la sentenza del Tar Puglia che aveva, di...

Costi, ricorsi e colpi di scena. Cosa blocca il progetto del Parco della Giustizia di BariPer la città di Bari rappresenta una delle opere pubbliche più ambiziose e discusse degli ultimi decenni.

Approfondimenti e contenuti su Parco della Giustizia

Temi più discussi: Bari, ricorso contro la gara per il Parco della Giustizia: udienza al Consiglio di Stato; Santarcangelo intitola il parco a Lea Garofalo, testimone di giustizia e vittima della ‘ndrangheta; Piano di riqualificazione dei percorsi pedonali, risistemati i vialetti del parco giochi di via Ischia; Le decisioni della giunta comunale del 4 marzo 2026.

Cittadella della giustizia di Bari, respinto il ricorso degli ambientalisti. Il Consiglio di Stato: «Progetto è legittimo»Confermata la sentenza del Tar di Bari. I giudici smontano le tesi del comitato di scopo (che dovrà pagare le spese): «Il parco intorno agli uffici sarà a servizio di tutto il quartiere» ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Parco della giustizia a Bari, progetto legittimo: Consiglio di Stato respinge ricorso ambientalistiL’appello era stato proposto dal Comitato di scopo 'Per un parco verde di quartiere alle ex Casermette: Capozzi e Milano', da alcuni residenti e dall'associazione ambientalista 'Fare Verde' contro la ... msn.com

È stato discusso ieri in udienza al Consiglio di Stato il ricorso da parte dell’Agenzia del Demanio contro la sentenza del Tar Puglia che aveva, di fatto, annullato l’affidamento della gara per il Parco della Giustizia di Bari - facebook.com facebook