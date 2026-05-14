Parco delle Groane oltre 8mila euro per i progetti green degli studenti | ecco le idee premiate

Nel Parco delle Groane sono stati premiati progetti sostenibili realizzati dagli studenti, con un totale di oltre 8.000 euro destinati alle idee migliori. Le proposte riguardano soluzioni ecologiche pensate per migliorare la vita di chi frequenta e abita nell’area protetta. La selezione delle idee si è concentrata su iniziative che promuovono la tutela ambientale e l’uso responsabile delle risorse, coinvolgendo le giovani generazioni nel rispetto del territorio.

Un parco di idee. Dai più giovani, progetti e soluzioni sostenibili per chi vive e studia nel Parco delle Groane. Si è svolta venerdì 8 maggio 2026, presso l’auditorium Sanvito di Barlassina (via C. Colombo 13) la cerimonia conclusiva della prima edizione di “Un Parco di Idee”, il contest.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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