Villa Floridiana buone notizie per gli utenti del parco vomerese | l' annuncio

È stata annunciata la riapertura del viale d’ingresso di via Cimarosa nel parco vomerese. Dopo un periodo di chiusura, i visitatori potranno nuovamente accedere all’area attraverso questa via, che conduce all’interno di Villa Floridiana. La notizia riguarda esclusivamente questa parte dell’ingresso, mentre altri accessi restano invariati. La riapertura è stata comunicata ufficialmente senza indicazioni sui tempi di eventuali interventi futuri.

Buone notizie per gli utenti di Villa Floridiana. Riapre, infatti, il viale d’ingresso di via Cimarosa del parco vomerese. Da venerdì 15 maggio, dunque, sarà nuovamente possibile l’accesso dal viale principale dopo gli interventi di messa in sicurezza del verde, di potatura e di piantumazione di.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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