Elezioni comunali a Salerno il Comitato di Quartiere San Francesco incontra De Luca

Il Comitato di Quartiere San Francesco ha organizzato un incontro pubblico con il candidato sindaco Vincenzo De Luca. L’appuntamento si terrà mercoledì 15 aprile 2026 alle 18:30 nei Saloni dell’associazione Agorà, situata nel Chiostro dei Cappuccini in Piazza San Francesco d’Assisi 1. L’evento è stato annunciato attraverso comunicazioni ufficiali del comitato, che ha invitato i cittadini a partecipare e a conoscere le proposte del candidato.

Il Comitato di Quartiere San Francesco promuove un incontro pubblico con il candidato sindaco Vincenzo De Luca, in programma mercoledì 15 aprile 2026 alle ore 18:30 nei Saloni dell’associazione Agorà presso il Chiostro dei Cappuccini, in Piazza San Francesco d’Assisi numero 1. L’iniziativa - si.🔗 Leggi su Salernotoday.it Elezioni comunali a Salerno: De Luca incontra i residenti di FuorniVincenzo De Luca continua il suo tour nei quartieri in vista delle elezioni comunali di fine maggio. Elezioni comunali a Salerno, Mastella (Noi di Centro): "Pronti a sostenere De Luca"Il sindaco di Benevento, però, avverte: "Il Pd non immagini di incassare i sostegni degli alleati dove gli conviene e lasciare mani libere altrove"...