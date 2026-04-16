De Luca incontra il comitato San Francesco | Sicurezza nuovi parcheggi e servizi per il quartiere

Il governatore ha incontrato il comitato di quartiere San Francesco, presieduto da Laura Vitale, per discutere di questioni legate alla sicurezza, ai nuovi spazi di sosta e ai servizi locali. L’appuntamento si inserisce nel quadro di un confronto pubblico in vista di prossime consultazioni elettorali, con focus su interventi di riqualificazione urbana e miglioramenti per i residenti. La discussione ha coinvolto i rappresentanti del quartiere e le amministrazioni locali.

L’incontro tra Vincenzo De Luca e il comitato di quartiere San Francesco, presieduto da Laura Vitale, si inserisce nel solco di una campagna elettorale fortemente orientata ai temi della riqualificazione urbana, della sicurezza e del rafforzamento dei servizi di prossimità. Un confronto.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Elezioni comunali a Salerno, il Comitato di Quartiere San Francesco incontra De LucaIl Comitato di Quartiere San Francesco promuove un incontro pubblico con il candidato sindaco Vincenzo De Luca, in programma mercoledì 15 aprile 2026... "Alimentazione e longevità": l'incontro al Comitato di quartiere San FrancescoRiflettori puntati su "Alimentazione e longevità" presso il Comitato di Quartiere San Francesco di Salerno, il 26 febbraio, alle ore 18, con il... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: De Luca incontra il comitato San Francesco: Sicurezza, nuovi parcheggi e servizi per il quartiere; Elezioni comunali a Salerno, il Comitato di Quartiere San Francesco incontra De Luca; Roma, Accademia Nazionale di San Luca, incontro: In ricordo di Giorgio Croci; Allegri comari al Teatro San Ferdinando a ritmo di Beatles e Beach Boys. Teatro San Carlo, De Luca incontra il neo sovrintendente Macciardi: «Maggiori fondi»«Un cordiale e proficuo incontro questa mattina in Regione con il nuovo sovrintendente del Teatro San Carlo Fulvio Macciardi. È stata l'occasione per augurargli buon lavoro e anche per comunicargli ... ilmattino.it SAN FRANCESCO D'ASSISI. . 15 aprile 2026- Preghiera del mattino e Santa Messa I frati del Sacro Convento vi invitano a unirvi a loro nella Basilica di san Francesco in Assisi per la preghiera del mattino seguita dalla Santa Messa. - Vuoi far celebrare una - facebook.com facebook San Francesco da Paola o San Francesco d’Assisi Risponde il cantautore calabrese FRANCESCO PINTUS sul tappeto verde del mio GREEN CARPET #radioromasound #sanfrancesco #francescopintus #bussoletti #greencarpet x.com