lavori alla stazione sottopasso sicuro e illuminato per utilizzare il parcheggio

Sono in corso lavori alla stazione che prevedono la realizzazione di un sottopasso urbano pedonale e ciclabile. L’opera, ampia, videosorvegliata e ben illuminata, collega il parcheggio situato dietro la stazione, lato Santa Maria del Piano, con l’area principale. La modifica renderà più semplice e sicuro l’accesso al parcheggio per chi si sposta a piedi o in bicicletta.

"Grazie alla realizzazione del sottopasso urbano (pedonale e ciclabile), ampio, videosorvegliato e ben illuminato il parcheggio dietro la stazione, lato Santa Maria del Piano sarà molto più vicino. Interverremo sull’illuminazione e la segnaletica affinchè diventi punto di riferimento per la sosta". Così l’assessora ai Lavori pubblici Valeria Melappioni ieri al consorzio agrario durante la presentazione della riqualificazione della stazione ferroviaria che "sarà completata entro giugno 2027" hanno riferito i tecnici Rfi. "La sosta davanti alla stazione ferroviaria sarà regolamentata in modo da definire, ma comunque da impedire la sosta lunga e favorire quella breve – ha detto Melappioni -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

