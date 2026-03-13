Area ex Beton Tremila metri a parcheggio

Nell’area ex Beton, un parcheggio di circa tremila metri quadrati è stato recentemente completato. La struttura si trova al posto di parte della ex Beton Villa, società di costruzioni stradali e asfalti di Merate fallita nel 2011. Al momento, il parcheggio è l’unica funzione prevista, anche se si ipotizza un futuro sviluppo simile a una Silicon Valley della Brianza.

Per ora un parcheggio, poi non si sa, ma probabilmente una Silicon valley della Brianza. Al posto di parte della ex Beton Villa, colosso delle costruzioni stradali e degli asfalti di Merate dichiarato fallito nel 2011, è stato realizzato un parcheggio. È stato realizzato per conto della Technoprobe, multinazionale della microelettronica di precisione di Cernusco Lombardone, che ha comperato l’ex fabbrica abbandonata di bitumi e cemento. Il posteggio, a ridosso della Sp 54, è destinato agli oltre 2mila dipendenti che si alternano su più turni di lavoro negli stabilimenti di Cernusco Lombardone, dove non c’è possibilità di realizzare né acquisire altri parcheggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Area ex Beton. Tremila metri a parcheggio Articoli correlati Varcaturo, lavori abusivi in corso su area demaniale: sequestrata area da 65mila metri quadriI militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli, in collaborazione con il personale dell’ufficio tecnico del Comune di Giugliano in Campania,... Atletica leggera, campionato italiano Aics Indoor Master. Quattrini d’oro nei tremila metriDal 3 al 5 gennaio, il PalaCasali di Ancona ha ospitato il 7° Campionato italiano Aics Indoor Master, appuntamento di rilievo per l’atletica...