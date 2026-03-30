Scoperto un centro di scommesse abusivo | scatta la chiusura

È stato chiuso un centro di scommesse nella zona di Ribera, dopo che le autorità hanno accertato la sua attività senza le autorizzazioni necessarie. Il questore di Agrigento ha firmato il provvedimento di cessazione immediata, che ha portato alla sospensione dell’attività di raccolta delle scommesse. La chiusura è avvenuta in seguito alle verifiche condotte dagli agenti delle forze dell’ordine.

Il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha adottato un provvedimento di cessazione immediata dell'attività di un esercizio di raccolta di scommesse di Ribera risultato del tutto abusivo. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri in seguito a una mirata attività di controllo eseguita insieme ai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli. AgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Scoperto un centro di scommesse abusivo: scatta la chiusura Articoli correlati Nel Reggino scoperto operatore abusivo di scommesse e sequestrati apparecchi di gioco vietatiAttività del comando provinciale della Guardia di finanza e l’ufficio locale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm). Giocate sportive in assenza della licenza, chiuso un centro scommesse abusivoL’attività veniva svolta in modo abusivo mediante la struttura commerciale e di vendita fornita da un noto bookmaker estero, attualmente privo di...