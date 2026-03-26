A Torre Guaceto, nella provincia di Carovigno, sono state avviate le riprese del film

CAROVIGNO - La riserva di Torre Guaceto diventerà un set cinematografico internazionale per le riprese del film "The Resurrection of the Christ (Troct)", prodotto dalla società Tea Time Film Srl. Per permettere l'allestimento del set e garantire la sicurezza, il sindaco di Carovigno ha disposto il divieto di accesso in alcune aree specifiche. Nel dettaglio, le scene del film saranno girate nell’area che va dal promontorio di Punta Penna Grossa al chiaro d’acqua che sorge al centro dell’omonima spiaggia, e sul promontorio della torre aragonese con l’edificio storico al centro. Il divieto di accesso, transito e sosta riguarda persone e mezzi non autorizzati riguarda queste aree. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Hollywood approda a Torre Guaceto: scatta l’ordinanza di chiusura per il sequel di Mel Gibson

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