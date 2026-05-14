Arrivato nel 2010, l’attuale direttore sportivo della Fiorentina ha avuto un ruolo chiave nel successo della Juventus durante gli anni di Andrea Agnelli, tra cui spicca l’acquisto di Cristiano Ronaldo. Conosciuto come l’uomo di Ronaldo alla Juventus, ha contribuito a rafforzare la squadra in quegli anni. Tuttavia, attualmente, quattro attaccanti non riescono a segnare quanto il portoghese faceva in passato, creando qualche problema in fase offensiva.

Quasi 5 anni esatti, 1.828 giorni dopo. Chissà quali pensieri affolleranno la testa di Fabio Paratici quando tornerà a sedere sulle poltroncine dell'Allianz Stadium a distanza di 262 domeniche da quel sabato 15 marzo 2021 in cui lo fece per l'ultima volta. Si giocava Juventus-Inter ed era una sfida determinante per la qualificazione alla Champions League dell'allora formazione allenata da Pirlo. Stavolta, sarà Juve-Fiorentina e lo scenario di classifica per i bianconeri non è cambiato. Per l'attuale ds viola, però, sarà un tuffo al cuore tornare in quello stadio che lui ha visto inaugurare e che è stato teatro dei suoi più grandi trionfi in carriera.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Paratici, l'uomo di Ronaldo alla Juve: ma ora in 4 attaccanti non segnano i gol di CR7

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