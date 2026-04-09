Paratici | Niente tensioni con Marotta mi ha insegnato anche a vestirmi CR7 alla Juve? Il problema era

Il direttore sportivo della Fiorentina ha parlato al Corriere della Sera, commentando il suo rapporto con il collega di altri club e alcune dinamiche di mercato. Ha spiegato che con il collega di altri team non ci sono tensioni e ha ricordato come quest’ultimo gli abbia insegnato anche a vestirsi. Riguardo a un possibile arrivo di un noto calciatore alla Juventus, ha affermato che il problema riguardava altri aspetti. Ha anche descritto l’atmosfera del centro sportivo, paragonandola a quella di un grande club internazionale, e ha aggiunto che la squadra quest’anno dovrà affrontare momenti difficili.

Paratici è rimasto lo stesso di sempre: diretto, schietto, senza filtri. Anche adesso che la missione è salvare la Fiorentina. “Al Viola Park sembra di stare al Real Madrid, il centro sportivo è meraviglioso”. Fabio Paratici, oggi ds della Fiorentina, si racconta in un’intervista al Corriere della Sera. Si passa dalla salvezza della viola ai ricordi: la Juventus, Cristiano Ronaldo, Marotta e il caso plusvalenze. Intanto, il presente. “Ho detto ai giocatori che in campionato, per come si sono messe le cose quest’anno, è necessario soffrire”. Poi un po’ di mercato e di. futuro. “Speriamo di trattenere Kean. ha una clausola d’uscita importante ma in Europa ne conoscono il valore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paratici: "Niente tensioni con Marotta, mi ha insegnato anche a vestirmi. CR7 alla Juve? Il problema era..." Leggi anche: Paratici: "Nessun problema con Marotta, mi ha insegnato anche a vestirmi. CR7 alla Juve? Il problema era..." Paratici su Marotta: «Splendido percorso alla Juve, ma abbiamo caratteri diversi. Ecco perché…»di Redazione JuventusNews24Paratici su Marotta: «Splendido percorso alla Juve, ma abbiamo caratteri diversi.