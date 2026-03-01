Juve il gol è un problema E se gli attaccanti segnano meno dei difensori

Durante la partita contro il Galatasaray, la Juventus ha mostrato un problema evidente: gli attaccanti segnano meno rispetto ai difensori. La squadra ha prodotto molte occasioni offensive, ma il numero di gol segnati rimane basso. Questa discrepanza evidenzia una difficoltà nell’efficacia realizzativa degli avanti, mentre i difensori sono riusciti a contribuire con alcune reti. La situazione si inserisce in un trend stagionale che preoccupa i tifosi.

Frustrante. Così ha definito Damien Comolli l'espulsione di Lloyd Kelly nella gara di ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray, che ha pesato sull'eliminazione della Juve dalla massima competizione europea. Lo stesso aggettivo, però, racchiude i sentimenti dei tifosi della Juve nei confronti dell'attacco della squadra di Spalletti. Perché i bianconeri producono tantissimo, ma non concretizzano altrettanto: uno sforzo notevole che nelle ultime partite è costato parecchio anche sul piano difensivo e che, soprattutto, non si è convertito nei tre punti. Tanta fatica per. poco. In una parola, frustrante. L'ultimo esempio è stata proprio la partita contro i turchi all'Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

