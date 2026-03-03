Pagelle Udinese Fiorentina Rugani intervento horror Davis bomber a sorpresa Kean non incide

Durante la 27ª giornata di Serie A, Udinese e Fiorentina si sono affrontate in una partita ricca di colpi di scena. Rugani ha commesso un intervento considerato molto discutibile, mentre Davis si è distinto come il miglior marcatore della serata, sorprendentemente. Kean non è riuscito a lasciare il segno, nonostante le occasioni avute, e i voti ai protagonisti sono stati assegnati in base alle loro prestazioni sul campo.

