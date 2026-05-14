Cosa: L’esposizione fotografica California per i Mondiali di Parasurf!, curata da Juri Valenti.. Dove e Quando: Al Pub Freakout! in Via Poggio di Venaco 32, a Ostia Lido, dal 15 maggio al 15 giugno 2026.. Perché: Per immergersi in una narrazione visiva che celebra lo sport, l’inclusione autentica e la forza di superare gli ostacoli, sia nell’oceano che nella vita di tutti i giorni.. Il tessuto culturale del litorale romano si arricchisce di una nuova e vibrante iniziativa che promette di lasciare il segno. L’esposizione California per i Mondiali di Parasurf! non si configura come una semplice rassegna di immagini, ma come una vera e propria finestra aperta su un mondo fatto di coraggio, resilienza e umanità.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Parasurf in Mostra: Oltre l’Onda a Ostia Lido

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