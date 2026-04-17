Ostia firmate le prime concessioni | Village e Lido simboli della ripartenza

A Ostia sono state firmate ieri le prime concessioni demaniali marittime sul litorale. Tra queste ci sono il Village e il Lido, due strutture che per diversi anni sono state chiuse alla pubblica fruizione. Queste concessioni segnano un passo importante nel processo di restituzione di spazi pubblici alla comunità locale. La firma delle concessioni apre la strada a interventi che riguardano luoghi simbolici per la zona.

Ostia, 17 aprile 2026 – Firmate ieri le prime concessioni demaniali marittime sul litorale di Ostia. Tra queste, due riguardano luoghi altamente simbolici: il Village e il Lido, strutture per anni sottratte alla fruizione pubblica e oggi al centro di un percorso concreto di restituzione alla città. Il Village, stabilimento sequestrato nel 2018 a seguito di una sentenza del Tribunale di Roma nell’ambito delle attività di contrasto al clan Fasciani, torna a nuova vita. Il bene è stato oggetto di interventi di bonifica e sgombero, promossi dalla Direzione Rigenerazione del Litorale, ormai in fase conclusiva. Parallelamente, riapre “ il Lido ”, altro luogo iconico della storia balneare di Ostia.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Ostia, sgomberato l’ex stabilimento Faber Village e demolite le strutture in abbandonoOstia, 11 febbraio 2026 – Sgomberato ieri a Ostia l’ex stabilimento Faber Village. "Il bacio della donna ragno" al Teatro del Lido di OstiaAl Teatro del Lido di Ostia va in scena sabato 7 febbraio alle 19 “Il bacio della donna ragno”, tratto dall’omonimo romanzo di Manuel Puig pubblicato...