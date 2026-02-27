Clochard colto da un malore alla stazione centrale di Ostia Lido

Un uomo senza fissa dimora è stato trovato in difficoltà da un malore intorno alle 13 presso la stazione centrale di Ostia Lido. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato le prime cure prima di accompagnarlo in ospedale. La polizia è arrivata per i rilievi e per gestire la situazione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso noto sulla vicenda.

Ostia, 27 febbraio 2026 – Un senza fissa dimora è stato colto da un malore nei pressi della stazione centrale di Ostia Lido intorno alle 13.00. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio, con l'intervento dei soccorsi nell'area adiacente allo scalo. Sul posto sono stati attivati i sanitari per le prime cure e la valutazione delle condizioni della persona. In aggiornamento.