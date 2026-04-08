Mi cambia i soldi? | così scatta la truffa Allarme tra i commercianti

Negli ultimi giorni, i commercianti di Pignataro Maggiore hanno segnalato diversi tentativi di truffa, con alcuni che si sono rivolti alle forze dell’ordine per denunciare situazioni in cui venivano chiesti loro soldi con la frase “Mi cambia i soldi?”. La crescente frequenza di questi episodi ha generato preoccupazione tra gli esercenti, che cercano di fare attenzione ai tentativi di raggiro.

Cresce la preoccupazione tra gli esercenti del territorio di Pignataro Maggiore, dove negli ultimi giorni si moltiplicano le segnalazioni relative a tentativi di raggiro ai danni dei commercianti.Al centro dell’allarme c’è la cosiddetta “truffa del cambio”, una tecnica ben nota alle forze. 🔗 Leggi su Casertanews.it Allarme hacker, attenzione alla truffa della Nutella: rischi di perdere soldi e dati personali se la compri cosìPerdi soldi, dati personali e altro se cadi nella trappola della cosiddetta “truffa della Nutella”: scatta l’allarme hacker. San Giovanni Teatino, allarme truffe: falsi impiegati comunali chiedono soldi ai commerciantiA lanciare l’avviso è il sindaco Giorgio Di Clemente, che invita cittadini e commercianti a prestare la massima attenzione dopo diverse segnalazioni... LA TRUFFA DEI 10 EURO COME FUNZIONA E COME NON CASCARCI #money #curiosità #scam