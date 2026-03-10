Siamo dell’ospedale Papa Giovanni | sua nipote sta male servono soldi per curarla L’ultima variante della truffa

Da un ospedale di nome Papa Giovanni arriva un nuovo tentativo di truffa. In questa versione, i truffatori si spacciano per dipendenti dell’istituto e affermano che la nipote di una vittima sta male, chiedendo soldi per le cure. La telefonata si conclude con richieste di denaro, seguendo lo schema ormai noto ma con un nuovo volto.

Non più finti carabinieri o poliziotti, ma presunti dipendenti dell’ospedale Papa Giovanni. È questa la nuova variante di una truffa telefonica segnalata nelle scorse ore a Leffe, in Valle Seriana, dove una persona anziana è stata contattata da alcuni malviventi che hanno tentato di convincerla a consegnare denaro e gioielli. Secondo quanto emerso, i truffatori si sarebbero presentati al telefono come operatori dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Durante la telefonata avrebbero simulato la voce della nipote dell’anziana, ricoverata d’urgenza in gravi condizioni e bisognosa di cure. Cure costose. Facendo leva sull’ansia e sull’urgenza del momento, avrebbero chiesto alla donna di raccogliere tutti i soldi e l’oro presenti in casa, spiegando che una persona incaricata sarebbe passata direttamente alla porta per ritirarli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

