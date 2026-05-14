Papa Leone XIV alla Sapienza tuona contro il piano ReArm Europe

Il 14 maggio 2026, a Roma, il Papa ha espresso forti critiche riguardo al piano ReArm Europe durante un discorso alla Sapienza. Ha sottolineato come, nell’ultimo anno, siano aumentate le spese militari a livello globale e in Europa. La sua dichiarazione si concentra sulla preoccupazione per l’incremento delle risorse destinate alla difesa, senza fare riferimenti diretti a specifici paesi o enti coinvolti nel progetto. Le sue parole sono state rivolte a sensibilizzare l’opinione pubblica su questa tendenza.

Roma, 14 maggio 2026 – “Nell’ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo, e in particolare in Europa, è stata enorme: non si chiami “difesa” un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce élite cui nulla importa del bene comune”. Così Papa Leone in un passaggio del lungo discorso tenuto oggi, giovedì 14 maggio, all’Università La Sapienza di Roma. “Nell’ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo, e in particolare in Europa, è stata enorme: non si chiami “difesa” un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce élite cui nulla importa del bene comune”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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