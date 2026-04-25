Papa Leone XIV alla Sapienza | il nuovo ponte tra fede e scienza

Il Papa Leone XIV sarà alla Sapienza di Roma il 14 maggio. L’obiettivo dell’incontro è di ristabilire un rapporto più sereno tra il mondo accademico e le questioni di fede. La visita segue tensioni avute nel 2008 e rappresenta un momento di confronto tra le istituzioni religiose e universitarie. La presenza papale è attesa come un passo verso un dialogo più aperto tra queste due realtà.

? Cosa sapere Papa Leone XIV visiterà la Sapienza di Roma il prossimo 14 maggio.. L'incontro mira a superare le tensioni accademiche registrate nel 2008.. Il 14 maggio prossimo, Papa Leone XIV si recherà presso la Sapienza Università di Roma per una visita pastorale che mira a ristabilire un ponte diretto tra il Vaticano e il più grande ateneo europeo. L’annuncio ufficiale definisce i dettagli di un incontro istituzionale e spirituale che vede protagonista il Pontefice nel cuore accademico della Capitale. Il programma prevede una serie di momenti simbolici e di confronto diretto con la comunità universitaria, segnando un passaggio significativo nella relazione tra la Chiesa e i centri di ricerca scientifica e culturale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Papa Leone XIV alla Sapienza: il nuovo ponte tra fede e scienza Lost Civilizations | Impossible Structures and Collapses Notizie correlate Papa Leone XIV in visita alla Sapienza di RomaIl 14 maggio sarà una giornata campale per la comunità dell'università Sapienza di Roma. Leggi anche: Papa Leone XIV a Pompei: un viaggio di pace tra fede e carità Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il Papa: come pastore non posso essere a favore della guerra, troppi innocenti morti; Il Papa in Guinea Equatoriale: 'Mondo ferito dalla prepotenza'; Alla fine Leone XIV non è un papa così cauto; Papa Leone XIV a Sant’Angelo. Papa Leone XIV a Pavia il 20 giugno incontra i fedeli in piazza della Vittoria: il programma completoAlle 17.15 Leone XIV uscirà dal Duomo e raggiungerà a piedi piazza della Vittoria. Qui, alle 17.30, si terrà l’incontro con la cittadinanza. Sono previsti il saluto del sindaco di Pavia Michele Lissia ... laprovinciapavese.gelocal.it Il 20 giugno Papa Leone sarà a Pavia e Sant’Angelo: il programma ufficialeLa Prefettura della Casa Pontificia diffondendo il programma ufficiale della giornata, che si apre nel pomeriggio con l'arrivo del Pontefice nel capoluogo pavese e si concluderà in serata nel Lodigian ... ilgiorno.it Papa Leone sarà in visita all’Università La Sapienza il prossimo 14 maggio. A comunicarlo è il bollettino della sala stampa vaticana, che parla di una “visita pastorale”. L’appuntamento riporta l’attenzione al precedente del 2008, quando Benedetto XVI, invit x.com Papa Leone contro la pena di morte - facebook.com facebook