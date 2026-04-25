Papa Leone XIV in visita alla Sapienza di Roma

Il 14 maggio, l'università Sapienza di Roma accoglierà la visita di papa Leone XIV, noto anche come Robert Prevost. La giornata si preannuncia intensa per la comunità accademica, che si preparano ad accogliere il pontefice in un evento di rilevanza religiosa e istituzionale. La visita si inserisce nel calendario degli appuntamenti ufficiali del papa, senza ulteriori dettagli sui programmi specifici.

Il 14 maggio sarà una giornata campale per la comunità dell'università Sapienza di Roma. E' stata annunciata, infatti, la visita pastorale di papa Leone XIV, Robert Prevost. Papa Leone XIV alla SapienzaL'arrivo di Prevost in Città Universitaria è previsto alle 10.20, dove nella Cappella.🔗 Leggi su Romatoday.it

Visita di Papa Leone XIV al Palazzo del Quirinale

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