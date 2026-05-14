Papa Leone XIV è arrivato oggi alla Sapienza, accolto con entusiasmo da studenti e docenti. Durante il suo intervento, ha descritto il sistema attuale come distorto e competitivo, sottolineando che il suo approccio si basa sul desiderio e non su un algoritmo. L’occasione ha visto un confronto tra il Papa e la comunità universitaria, che ha ascoltato con attenzione le sue parole. La visita si è svolta in un clima di rispetto e interesse verso le sue riflessioni.

Sperando in “un momento di grazia e di gioia“, questa mattinaPapa Leone XIVsi è recato nella città universitaria dellaSapienzae ha salutato la folla di studenti che lo ha accolto applaudendo e intonando: “Viva il papa, viva il Papa“. Prevost, arrivato in auto al piazzale centrale, è salito sulla scalinata monumentale e ha ringraziato i presenti. Poi Papa Leone con parole semplici ma dirette descrive l’obiettivo della sua visita pastorale: “Conoscere un po’ l’università, conoscere voi, poter aiutare, condividere un breve momento nella fede. Chi ricerca, chi studia, chi cerca la Verità alla fine cerca Dio,incontrerà Dio,trovare Dio precisamente nella bellezza della Creazione e in tante forme in cui Dio ha voluto mettere la sua impronta“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Papa Leone XIV alla Sapienza: ‘Sistema distorto e competitivo ma noi siamo desiderio, non algoritmo’

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