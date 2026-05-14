Papa Leone XIV alla Sapienza | Non si chiami difesa un riarmo che depaupera gli investimenti in educazione e salute

Durante una visita presso l’Università La Sapienza di Roma, Papa Leone XIV ha espresso la propria opinione su un tema che riguarda il settore della difesa e gli investimenti pubblici. Ha dichiarato che non si dovrebbe chiamare “difesa” un riarmo che porta a ridurre le risorse destinate all’istruzione e alla sanità. La visita è stata riportata anche da Sky TG24, che ha diffuso le sue parole sul tema.

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