Papa Leone XIV alla Sapienza | Non si chiami difesa un riarmo che depaupera gli investimenti in educazione e salute
Durante una visita presso l’Università La Sapienza di Roma, Papa Leone XIV ha espresso la propria opinione su un tema che riguarda il settore della difesa e gli investimenti pubblici. Ha dichiarato che non si dovrebbe chiamare “difesa” un riarmo che porta a ridurre le risorse destinate all’istruzione e alla sanità. La visita è stata riportata anche da Sky TG24, che ha diffuso le sue parole sul tema.
Secondo quanto riportato da Sky TG24, Papa Leone XIV si è recato in visita pastorale presso l'Università La Sapienza di Roma. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Papa Leone XIV alla Sapienza: il duro attacco al riarmo conquista gli studenti
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