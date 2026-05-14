Papa Leone XIV alla Sapienza | Non si chiami difesa un riarmo che depaupera gli investimenti in educazione e salute

Da orizzontescuola.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una visita presso l’Università La Sapienza di Roma, Papa Leone XIV ha espresso la propria opinione su un tema che riguarda il settore della difesa e gli investimenti pubblici. Ha dichiarato che non si dovrebbe chiamare “difesa” un riarmo che porta a ridurre le risorse destinate all’istruzione e alla sanità. La visita è stata riportata anche da Sky TG24, che ha diffuso le sue parole sul tema.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Secondo quanto riportato da Sky TG24, Papa Leone XIV si è recato in visita pastorale presso l'Università La Sapienza di Roma. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Papa Leone XIV alla Sapienza: il duro attacco al riarmo conquista gli studenti

Video Papa Leone XIV alla Sapienza: il duro attacco al riarmo conquista gli studenti

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Papa Leone XIV agli studenti della Sapienza: "La guerra ci acceca, non si chiami difesa un riarmo pericoloso"

Leone XIV alla Sapienza: «Riarmo non si chiami difesa». Uno studente gli urla: «Forza Bulls», la sua reazione – Il videoNel 2008 Benedetto XVI annullò l’inaugurazione dell’anno accademico della Sapienza per le proteste di studenti e professori.

Temi più discussi: Un anno da Leone: viaggi, appelli di pace e la missione da pastore del mondo; Robert Francis Prevost, un anno da Leone - Comunione e Liberazione; Visita Pastorale di Papa Leone XIV all’Arcidiocesi e alla Città di Napoli; Papa Leone XIV alla Sapienza. Don Vecchione racconta l’attesa: Nuova fase tra fede e sapere.

papa leone papa leone xiv allaPapa Leone XIV alla Sapienza: applausi e standing ovation, il duro attacco al riarmo conquista gli studentiApplausi e ovazioni accolgono Leone XIV, per la prima volta in visita nell'ateneo più grande d'Europa. Un'accoglienza ben diversa da quella che docenti e universitari della Sapienza riservarono 18 ann ... tg.la7.it

papa leone papa leone xiv allaLeone XIV alla Sapienza, ovazione degli studenti: Viva il Papa. Selfie e applausiPapa Leone è arrivato alla Sapienza accolto dagli applausi degli studenti. Selfie, strette di mano e discorso in Aula Magna ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web