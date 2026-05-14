Leone XIV alla Sapienza | Riarmo non si chiami difesa Uno studente gli urla | Forza Bulls la sua reazione – Il video

Durante un evento all’università, un cardinale ha dichiarato che il termine “riarmo” non dovrebbe essere associato alla parola “difesa”. Durante il discorso, uno studente ha urlato “Forza Bulls”, ottenendo una reazione da parte del relatore. Nel 2008, lo stesso cardinale, allora pontefice, aveva annullato l’inaugurazione dell’anno accademico della stessa università a causa di proteste di studenti e docenti. È stato diffuso un video che mostra i momenti dell’intervento e della reazione dello studente.

Nel 2008 Benedetto XVI annullò l’inaugurazione dell’anno accademico della Sapienza per le proteste di studenti e professori. Oggi, l’accoglienza per Papa Leone XIV è opposta: tutti in piedi per il pontefice nell’aula magna addobata da fiori gialli e bianchi, i colori del Vaticano. Duro il discorso di Prevost, che ha attaccato l’investimento in armi e l’uso dell’intelligenza artificiale nei conflitti, rilanciando « alleanza educativa tra la Chiesa che è in Roma e la vostra prestigiosa Università ». Il Papa ha sottolineato: «Che mondo stiamo lasciando? Un mondo purtroppo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra ». «Forza Bulls»: il siparietto prima dell’ingresso in università. 🔗 Leggi su Open.online

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