Diciotto anni fa, il fondamentalismo laicista di alcuni docenti universitari ha suscitato discussioni e polemiche. In quel periodo, il tema della libertà di espressione e dei valori religiosi si è intrecciato con le questioni accademiche e culturali. La presenza di alcune dichiarazioni e interventi ha portato a un confronto acceso tra diverse posizioni, evidenziando le tensioni tra laicità e rispetto delle tradizioni religiose. La vicenda ha avuto un impatto duraturo sul dibattito pubblico e sulla percezione della libertà di pensiero nelle università.

Riceviamo e volentieri pubblichiamo Diciotto anni fa, il fondamentalismo laicista di alcuni docenti dell’Università Sapienza di Roma e il pericolo di violenze e scontri da parte di gruppi studenteschi dei collettivi di sinistra misero il bavaglio a uno degli uomini di cultura più eruditi dell’età contemporanea, facendogli declinare l’invito a visitare quell’Ateneo, che pur era stato fondato da un papa, Bonifacio VIII, nel 1303. Davanti alla censura scientista ed ideologica, il mite Benedetto XVI rinunciò, sopportando quel “martirio bianco” della derisione e della discriminazione dei cristiani presente in Occidente e di cui un tristissimo capitolo fu quel del rifiuto al dialogo aperto, squisitamente culturale e sanamente scientifico tra fede e ragione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Papa Leone XIV alla Sapienza, nel solco del “martirio bianco” di Benedetto XVI

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