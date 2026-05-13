Papa Leone in visita alla Sapienza | la tappa alla Cappella e il discorso in Aula magna Diciotto anni fa la censura a Benedetto XVI

Domani, il papa Leone XIV visiterà l’Università Sapienza di Roma, tornando per la prima volta nell’ateneo più grande d’Europa. La giornata prevede una tappa alla Cappella dell’ateneo e un discorso nell’Aula Magna. Ricorrono diciotto anni dal momento in cui un altro papa fu soggetto a censura durante una visita simile. La visita si inserisce nel calendario ufficiale e sarà seguita da eventi pubblici e incontri con studenti e docenti.

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La prima volta nell’ateneo più grande d’Europa. Domani papa Leone XIV sarà all’Università Sapienza di Roma. Un evento particolarmente attenzionato dopo 18 anni dalla prevista visita pastorale di Benedetto XVI. Poi annullata dal pontefice per il clima crescente di proteste. Un cartello di 67 “scienziati” e studenti dei collettivi si misero di traverso. Motivo: ritenevano la figura di Ratzinger non accademica e “incongrua” rispetto ai valori della ricerca scientifica. A dare lo start alle proteste contro l’invito di papa Benedetto XVI alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico fu Marcello Cini con una lettera pubblicata dal Manifesto. Documento che fece scoppiare il caso a ridosso della cerimonia.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Papa Leone in visita alla Sapienza: la tappa alla Cappella e il discorso in Aula magna. Diciotto anni fa la censura a Benedetto XVI ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Papa Leone XIV alla Sapienza: programma, accessi e regole per la visita pastoraleRoma, 11 maggio 2026 – Papa Leone XIV sarà in visita pastorale alla Sapienza Università di Roma giovedì 14 maggio 2026. Papa Leone XIV in visita alla Sapienza di RomaIl 14 maggio sarà una giornata campale per la comunità dell'università Sapienza di Roma. Temi più discussi: Visita Pastorale di Papa Leone XIV all’Arcidiocesi e alla Città di Napoli; La visita di Papa Leone XIV a Napoli: Città dai mille colori ma insanguinata dalla violenza; In un minuto la visita del Papa a Pompei e Napoli; Papa Leone XIV a Pompei e a Napoli per la visita pastorale: Basta guerre. Papa #LeoneXIV, Visita pastorale all’Università Sapienza di Roma Domani #14maggio dalle ore 10.15 in diretta su @TV2000it Canale 28 157 Sky #Play2000 #PapaLeoneXIV #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV @chiesatv2000 x.com Un coro cristiano-musulmano interreligioso canta l'Inno della Pace durante la visita di Papa Leone in Algeria. - reddit.com reddit Papa Leone XIV in visita ad Acerra: il Pontefice pregherà per la Terra dei FuochiIl 23 maggio Papa Leone XIV sarà ad Acerra, dove atterrerà in elicottero allo stadio comunale Arcoleo e incontrerà i sindaci dei 90 comuni della Terra dei Fuochi per una preghiera speciale contro l’in ... cronachedellacampania.it Papa Leone XIV in visita ad Acerra il 23 maggio, l'arrivo in elicottero allo stadio: ecco il programmaÈ stato illustrato oggi nella sala Biblioteca della diocesi di Acerra, il programma della visita di Papa Leone XIV prevista il 23 maggio prossimo. Il pontefice raggiungerà ... ilmattino.it