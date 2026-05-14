Durante una visita all’università Sapienza, il Papa Leone XIV ha pronunciato alcune parole rivolte ai giovani, affermando che molti di loro si trovano in difficoltà e che il sistema attuale presenta delle distorsioni. Le sue dichiarazioni sono state fatte nell’Aula Magna dell’ateneo, di fronte a studenti e docenti presenti all’evento. L’intervento si è concentrato sullo stato di salute dei giovani, senza entrare in dettagli ulteriori o ipotesi sulle cause di questa situazione.

L’università Sapienza accoglie Papa Leone XIV. “Non dobbiamo nasconderci che molti giovani stanno male”, ha detto il Papa nell’Aula Magna dell’ateneo. “Per tutti ci sono stagioni difficili – ha aggiunto il Pontefice – qualcuno però può avere l’impressione che non finiscano mai. Oggi questo dipende sempre più dal ricatto delle aspettative e dalla pressione delle prestazioni. È la menzogna pervasiva di un sistema distorto, che riduce le persone a numeri esasperando la competitività e abbandonandoci a spirali d’ansia. Proprio questo malessere spirituale di molti giovani ci ricorda che non siamo la somma di quel che abbiamo”, noi siamo un desiderio, non un algoritmo”. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Papa Leone XIV alla Sapienza: Molti giovani stanno male. Sistema distorto

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