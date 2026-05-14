Papa Leone XIV alla Sapienza la folla in attesa | Grazie per l’accoglienza

Il papa Leone XIV ha visitato l'università di Roma, entrando nel campus per una visita pastorale. All’arrivo, è stato accolto dalla rettrice davanti alla cappella universitaria “Divina Sapienza”. La folla di studenti e cittadini si era radunata per assistere all’evento, e il papa ha rivolto un saluto ringraziando per l’accoglienza ricevuta. La visita si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e senza ulteriori dettagli sull’agenda ufficiale.

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Papa Leone XIV si è recato in Visita pastorale alla Sapienza – Università di Roma. Al suo arrivo, è accolto davanti alla Cappella Universitaria “Divina Sapienza” dalla rettrice, Prof.ssa Antonella Polimeni, e successivamente, all’ingresso della chiesa, dal cappellano, don Gabriele Vecchione. Una folla ha atteso il Pontefice che si è fermato per ringraziare i presenti per l’accoglienza. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV alla Sapienza, la folla in attesa: “Grazie per l’accoglienza” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il vicepresidente americano Vance critica Papa Leone XIV: “Attento quando parla di teologia” Sullo stesso argomento Papa Leone XIV alla Sapienza: programma, accessi e regole per la visita pastoraleRoma, 11 maggio 2026 – Papa Leone XIV sarà in visita pastorale alla Sapienza Università di Roma giovedì 14 maggio 2026. Papa Leone XIV in visita alla Sapienza di RomaIl 14 maggio sarà una giornata campale per la comunità dell'università Sapienza di Roma. Temi più discussi: Un anno da Leone: viaggi, appelli di pace e la missione da pastore del mondo; Robert Francis Prevost, un anno da Leone - Comunione e Liberazione; Visita Pastorale di Papa Leone XIV all’Arcidiocesi e alla Città di Napoli; Papa Leone XIV alla Sapienza. Don Vecchione racconta l’attesa: Nuova fase tra fede e sapere. Durante l’Udienza Generale di oggi, Papa Leone XIV ha compiuto una sosta inattesa in Piazza San Pietro. Il Pontefice è sceso dalla papamobile e si è fermato davanti alla targa che ricorda il luogo in cui San Giovanni Paolo II fu colpito il 13 maggio 1981, gior x.com Papa Leone XIV alla Sapienza: applausi e standing ovation, il duro attacco al riarmo conquista gli studentiApplausi e ovazioni accolgono Leone XIV, per la prima volta in visita nell'ateneo più grande d'Europa. Un'accoglienza ben diversa da quella che docenti e universitari della Sapienza riservarono 18 ann ... tg.la7.it Leone XIV alla Sapienza, ovazione degli studenti: Viva il Papa. Selfie e applausiPapa Leone è arrivato alla Sapienza accolto dagli applausi degli studenti. Selfie, strette di mano e discorso in Aula Magna ... affaritaliani.it