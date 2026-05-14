Papa alla Sapienza tra gli applausi degli studenti | Non chiamiamo difesa un riarmo che impoverisce

Durante una visita alla Sapienza, il Papa si è rivolto agli studenti, ricevendo applausi, e ha espresso il suo pensiero sulla questione della difesa, sottolineando che non bisogna chiamarla “difesa” un riarmo che impoverisce. La cerimonia si è svolta tra busti di Dante e Leonardo, sotto un grande affresco di Mario Sironi del 1935 che rappresenta l’Italia circondata dalle arti.

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Tra i busti di Dante e Leonardo, sotto il grande affresco di Mario Sironi dipinto nel 1935 — un’opera monumentale che raffigura l’Italia circondata dalle arti e dalle scienze, ancora attraversata da evidenti richiami simbolici al fascismo — Leone XIV ha fatto il suo ingresso nell’Aula Magna della Sapienza Università di Roma accolto da una standing ovation. È la stessa Aula nella quale, diciotto anni fa, venne impedito di parlare a Benedetto XVI. Stavolta, invece, un altro Papa entra senza contestazioni, dentro un clima profondamente diverso, quasi a voler chiudere simbolicamente una delle fratture più dolorose tra il Vaticano e il mondo accademico italiano.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Papa alla Sapienza tra gli applausi degli studenti: «Non chiamiamo difesa un riarmo che impoverisce» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Papa Leone alla Sapienza, ovazione degli studentiUna vera e propria ovazione ha accolto papa Leone al suo ingresso alla cappella universitaria "Divina Sapienza", primo momento della sua visita... Il Papa va alla Sapienza che espulse RatzingerGiovedì 14 maggio Leone XIV parlerà nell’università che, 18 anni fa, sprangò le porte a Benedetto XVI. Temi più discussi: All'Università Sapienza, tra i giovani in attesa del Papa: questa per noi è una casa; Papa Leone XIV alla Sapienza. Don Vecchione racconta l’attesa: Nuova fase tra fede e sapere; Papa Leone in visita all'università 'La Sapienza' il 14 maggio. Il programma; Papa Leone XIV all'Università Sapienza di Roma in visita pastorale. #PapaLeoneXIV alla Sapienza. Polimeni (rettrice): Il dialogo tra università e dimensione spirituale non sottrae nulla alla laicità della conoscenza x.com Papa Leone alla Sapienza tra gli applausi: «Chi studia e ricerca alla fine trova Dio»Papa Leone XIV stamani andrà all’Università Sapienza di Roma. Una visita dopo le tensioni del 2008 che portarono Benedetto XVI ad annullare la visita a causa delle proteste ... ilgazzettino.it Leone XIV alla Sapienza, ovazione degli studenti: Viva il Papa. Selfie e applausiPapa Leone è arrivato alla Sapienza accolto dagli applausi degli studenti. Selfie, strette di mano e discorso in Aula Magna ... affaritaliani.it