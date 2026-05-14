Il Papa ha visitato l’Università La Sapienza di Roma, ricevendo un caloroso applauso da studenti e docenti. Durante l’evento, ha invitato a non usare il termine “difesa” per descrivere il riarmo e ha incoraggiato gli studenti a diventare artefici di pace. La visita si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e ha suscitato grande attenzione tra i presenti.

Roma, 14 maggio 2026 – Visita pastorale all’Università La Sapienza di Roma per il Papa, accolto da un lungo e fragoroso applauso da parte di studenti e professori. “Spero che sia un momento di grazia e di gioia”, ha detto al suo arrivo Leone XIV, prima di intrattenersi in un breve colloquio privato con la rettrice Antonella Polimeni. Il discorso in Aula Magna. "Ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, ha poi detto nel suo discorso nell'Aula Magna dell’ateneo della capitale. "La vostra Università si caratterizza come polo d'eccellenza in diverse discipline e, al contempo, per il suo impegno...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il Papa alla Sapienza di Roma: non si chiami ‘difesa’ il riarmo. E agli studenti: “Siate artigiani di pace”

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