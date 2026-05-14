Durante la visita alla Sapienza di Roma, il papa è stato accolto con entusiasmo da studenti e insegnanti, ricevendo una standing ovation e scattando numerosi selfie. Nel corso dell'evento, ha incontrato i presenti con strette di mano e ha dedicato alcuni momenti alla meditazione. In un intervento, ha invitato a non chiamare difesa il riarmo, sottolineando il ruolo di costruttori di pace. La visita si è conclusa con un'ampia partecipazione e reazioni positive tra il pubblico presente.

Standing ovation, strette di mano, selfie ma anche momenti di meditazione per la visita di papa Leone alla Sapienza di Roma. Rispettate le attesa della vigilia per la prima volta di Prevost nell’ateneo più grande d’Europa, a 18 anni dalla visita pastorale di Benedetto XVI, naufragata per le contestazioni di fanatici dello scientismo e collettivi studenteschi. Applausi, boati e telefoni puntati verso i maxischermi hanno salutato l’arrivo del Pontefice nella città universitaria e il suo ingresso nella Cappella dell’ateneo “Divina Sapienza”. Il silenzio è poi calato non appena il Papa ha osservato un momento di preghiera prima di iniziare il suo discorso agli studenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Papa Leone alla Sapienza accolto come una star: standing ovation e selfie. “Siamo costruttori di pace. Non chiamate difesa il riarmo”

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