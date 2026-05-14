Papa alla Sapienza duro attacco al riarmo | l’Europa scelga la pace ora
Durante un evento presso un'università, un rappresentante di alto livello ha espresso forte disapprovazione riguardo all'aumento delle spese militari in Europa. Ha invitato le istituzioni a privilegiare la diplomazia, i settori della salute e dell’educazione, e ha evidenziato l’importanza di considerare la responsabilità umana nelle decisioni riguardanti l’uso dell’intelligenza artificiale in ambito militare. La sua dichiarazione è stata rivolta a studenti e docenti presenti all’evento.
Roma - Davanti a studenti e docenti, Leone XIV critica l’aumento della spesa militare, richiama diplomazia, salute, educazione e responsabilità umana sull’intelligenza artificiale nelle scelte militari future. Visita ad alto valore simbolico per Papa Leone XIV all’Università La Sapienza di Roma, dove il Pontefice ha incontrato studenti, docenti e comunità accademica, lanciando un messaggio netto contro la crescita della spesa militare e contro l’idea che il riarmo possa essere automaticamente definito difesa. Nel suo intervento, pronunciato nell’Aula Magna dell’ateneo, il Papa ha denunciato l’aumento degli investimenti militari registrato nell’ultimo anno, in particolare in Europa. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
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