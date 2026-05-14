Papa alla Sapienza duro attacco al riarmo | l’Europa scelga la pace ora

Durante un evento presso un'università, un rappresentante di alto livello ha espresso forte disapprovazione riguardo all'aumento delle spese militari in Europa. Ha invitato le istituzioni a privilegiare la diplomazia, i settori della salute e dell’educazione, e ha evidenziato l’importanza di considerare la responsabilità umana nelle decisioni riguardanti l’uso dell’intelligenza artificiale in ambito militare. La sua dichiarazione è stata rivolta a studenti e docenti presenti all’evento.

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