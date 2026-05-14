Panucci frena | Inter? Gli do 8,5 in pagella per questa stagione perché in Europa non sono andati bene
Durante un commento recente, Panucci ha valutato la squadra nerazzurra assegnandole un punteggio di 8,5 sulla base delle prestazioni stagionali. Ha specificato che il giudizio riguarda soprattutto l’andamento in competizioni europee, dove la squadra ha ottenuto risultati insoddisfacenti. La valutazione si concentra esclusivamente sulle prestazioni di questa stagione, senza considerare altri aspetti o passate stagioni. Panucci ha espresso questa opinione senza aggiungere commenti su altri aspetti del team o sulle motivazioni dietro le sue valutazioni.
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