Pantani e il Giro del ’99 la procura di Trento chiede l’archiviazione dell’inchiesta

La procura di Trento ha richiesto l’archiviazione dell’indagine riguardante il decesso di Marco Pantani, avvenuto nel 2004, con tre persone indagate per presunta associazione a delinquere di stampo mafioso. L’inchiesta era stata avviata in relazione al Giro del 1999, ma ora si conclude senza ulteriori sviluppi. La richiesta di archiviazione è stata presentata dopo aver esaminato le prove raccolte nel corso delle indagini.

La procura di Trento ha chiesto l’archiviazione per l’indagine, con tre indagati, relativa alla presunta “associazione a delinquere di stampo mafioso riconducibile al decesso di Marco Pantani”. Dopo oltre un anno di indagini e più di 70 persone informate sui fatti ascoltate, la pm della Dda.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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