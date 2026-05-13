La Procura di Trento ha chiesto l' archiviazione per il Caso Pantani

La Procura di Trento ha presentato richiesta di archiviazione per l’indagine sul “Caso Pantani”. La verifica coinvolge tre persone indagate e riguarda un’ipotesi di associazione a delinquere di stampo mafioso collegata al decesso del ciclista. Non sono state formulate accuse formali e il procedimento si avvia verso la conclusione. La decisione finale spetterà ora al giudice competente.

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