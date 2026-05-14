Panormus al Capuana musica e partecipazione per immaginare la città che vorrei

A Panormus al Capuana, musica e partecipazione hanno coinvolto bambini e ragazzi in un evento dedicato all’immaginazione di una città migliore. La scuola si è aperta alla comunità, proponendo un momento in cui i giovani hanno condiviso un messaggio di pace e speranza per il futuro. Durante l’iniziativa, sono state presentate attività che hanno coinvolto i partecipanti in un dialogo tra arte, musica e impegno civico. La giornata ha visto la presenza di numerosi studenti e cittadini.

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