Panormus al Capuana musica e partecipazione per immaginare la città che vorrei
A Panormus al Capuana, musica e partecipazione hanno coinvolto bambini e ragazzi in un evento dedicato all’immaginazione di una città migliore. La scuola si è aperta alla comunità, proponendo un momento in cui i giovani hanno condiviso un messaggio di pace e speranza per il futuro. Durante l’iniziativa, sono state presentate attività che hanno coinvolto i partecipanti in un dialogo tra arte, musica e impegno civico. La giornata ha visto la presenza di numerosi studenti e cittadini.
La scuola si apre alla città, i bambini e i ragazzi protagonisti di un messaggio di pace, comunità e futuro. Sabato 16 maggio alle ore 9, l’istituto comprensivo Luigi Capuana ospiterà “Panormus al Capuana: la scuola adotta la città”, un appuntamento dedicato alla partecipazione attiva e alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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