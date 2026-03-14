Idee e progetti per la città del futuro | grande partecipazione al 3° Festival dell’Innovazione Urbana

Il 14 marzo 2026 ad Arezzo si è svolto il 3° Festival dell’Innovazione Urbana, evento che ha visto una notevole partecipazione pubblica. Durante la giornata sono stati presentati numerosi progetti e idee rivolte al miglioramento della città. La manifestazione ha coinvolto cittadini, professionisti e rappresentanti delle istituzioni, tutti interessati a discutere soluzioni per il futuro urbano.

Arezzo, 14 marzo 2026 – . Al Centro Congressi dell’Etrusco Arezzo Hotel oltre 150 persone per confrontarsi su innovazione, servizi, sicurezza, sanità e cultura Arezzo guarda al futuro e lo fa a partire dalle idee e dal confronto. Oltre 150 persone hanno partecipato oggi pomeriggio al 3° Festival dell’Innovazione Urbana, ospitato al Centro Congressi dell’Etrusco Arezzo Hotel, trasformato per l’occasione in uno spazio di dialogo e progettazione dedicato allo sviluppo della città. La 3° edizione del Festival, intitolata “Le idee che prendono forma”, ha segnato un passaggio importante nel percorso avviato nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Idee e progetti per la città del futuro: grande partecipazione al 3° Festival dell’Innovazione Urbana Articoli correlati Arezzo rilancia il confronto sul futuro della città: grande partecipazione al 2° Festival dell'Innovazione UrbanaArezzo, 24 gennaio 2026 – Arezzo rilancia il confronto sul futuro della città: grande partecipazione al 2° Festival dell'Innovazione Urbana. Il 3° Festival dell’Innovazione Urbana. “Le idee che prendono forma”Arezzo, 4 marzo 2026 – Un pomeriggio dedicato al futuro delle città e alle proposte concrete per il territorio. Lost Civilizations | Collapses and Ancient Ruins Aggiornamenti e contenuti dedicati a Innovazione Urbana Temi più discussi: Il 3° Festival dell’Innovazione Urbana. Le idee che prendono forma; Genova disegna il suo futuro: presentati i progetti del corso Progettazione della Smart City; Raccolta fondi per l’Insubria. Fotovoltaico e sicurezza urbana. Nasce il crowdfunding mirato; Le idee che prendono forma, una giornata di dialogo aperto tra cittadini, professionisti, associazioni e amministratori. Idee e progetti per la città del futuro: grande partecipazione al 3° Festival dell’Innovazione UrbanaArezzo, 14 marzo 2026 – Idee e progetti per la città del futuro: grande partecipazione al 3° Festival dell’Innovazione Urbana. Al Centro Congressi dell’Etrusco Arezzo Hotel oltre 150 persone per ... lanazione.it Idee che prendono forma, ad Arezzo va in scena il 3° Festival dell’Innovazione UrbanaAl Centro Congressi dell’Etrusco Arezzo Hotel cittadini a confronto su innovazione, sviluppo, sicurezza e cultura Un pomeriggio dedicato al futuro delle città e alle proposte concrete per il territori ... msn.com Idee che prendono forma Festival dell'Innovazione Urbana Scelgo Arezzo Con Arezzo - Lista civica delle frazioni NOI - Oggi per Domani Arezzo in Azione @inprimopiano - facebook.com facebook